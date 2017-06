Klar til Mønsted kro Marked

Lokale Lions Fjends debuterede for et par år siden som arrangør af et kræmmer- og bagerumsmarked på det grønne område ved Mønsted Kro. Sidste år var foreløbig det bedste af slagsen med udsolgt af standene og massevis af sommervejr og besøgende på pladsen.

Også denne gang får markedet besøg af veteranbiler fra Krumptapperne, der holder parkeret på pladsen lørdag, hvor der omkring middagstid er gode frokosttilbud og underholdning i teltet af 3 x Hans.

Søndag kan man på pladsen opleve en udstilling med gamle brandbiler og i teltet gentages sidste års succs med underholdning af Videbæk Harmonika, som spiller i et par timer midt på dagen.

Ligesom de foregående år står Lions Fjends også selv klar med tombola og en stor, udvidet stadeplads fyldt med gode køb, blandt andet er der denne gang en del nye ting fra et par dødsboer. Så nu håber arrangørerne på fin købelyst og godt vejr.

- De andre år har kræmmerne været meget tilfredse med handelen på markedet, og vi har som arrangører også kunnet glæde os over et fornuftigt overskud. Pengene går til godgørende formål dels i lokalområdet, dels på landsplan og også internationelt, fortæller Knud Lang fra markedsudvalget.

Man kan stadig nå at tilmelde sig som kræmmer eller bagagerumssælger. Der findes flere oplysninger om den del og om markedet i øvrigt på hjemmesiden for Fjends Lions.