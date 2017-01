Klar til præsentation af byfornyelsen i Stoholm

Efter flere års arbejde med at trække projektet i tøjet, er byfornyelsen af Stoholm nu så langt fremme, at de endelige skitser kan præsenteres for byens borgere.

Det sker ved et borgermøde i fritids- og kulturcentret tirsdag den 7. februar, hvor Viborg Kommune sammen med det lokale byplanudvalg lægger skitserne frem og fortæller om, hvad der helt konkret skal ske i Stoholm omkring fornyelse af midtbyen, området ved Gyngemosen og i Anlægget samt afvikling af tung trafik udenom midbyen.

Et byplanudvalg bestående af 13 lokale frivillige har hele tiden været med på sidelinjen som lokale tovholdere på projektet. Udvalget godkendte, med mindre justeringer, forleden projektet på et formøde med repræsentanter fra Viborg Kommune og rådgivningsfirmaet Cowi.