Klar til at pudse markerne af

Både permanente græsarealer og brakmarker skal enten afgræsses, slåes eller afpudses, hvis man ikke vil risikere at blive trukket i enkeltbetalingerne fra landbrugsstyrelsen.

Det er her, Martin Christensen fra Sejbæk Vikar ved Daugbjerg kommer ind i billedet.

Martin har netop investeret i nyt grej til formålet: En traktor med tvillingehjul og forsynet med vendeudstyr til brakpudsning samt en frontmonteret brakpudser med sideforskydning.

- Vendeudstyret i traktoren har blandt andet den fordel, at vægten bliver lagt på de store traktorhjul og ikke ude i frontliften, mens man stadig udnytter fordelen ved frontmonteringen. Man behøver ikke køre oven i den vegetation, der skal slåes af og undgår dermed striber fra hjulene, fortæller Martin.

Et billigere alternativ

Brakpudseren har yderligere den fordel, at den er forsynet med dobbelte modskær, der betyder, at vegetationen bliver fuldstændig knust, og så kan den forøvrigt også knuse op til 12 cm tykke grene.

- Vi kan køre på alle slags arealer, både de høje og de lave, fortæller Martin.

Han håber, at mange vil se muligheden som et billigere alternativ til de dyre bæltemaskiner, der koster en del mere i anskaffelse og som nogle maskinstationer benytter sig af.

- Det tidsmæssige interval, hvor man har tilladelse til at slå græs- og brakmarker falder ofte sammen med travle perioder hos maskinstationerne, men der vil jeg være klar til at rykke ud med kort varsel, fortæller Martin.

I hverdagen passer den faglærte landmand et fuldtidsjob som tankchauffør men forskudte arbejdstider gør det muligt for ham at drive Sejbæk Vikar ved siden af. Derudover har Martin også 16 års erfaring med at køre hos maskinstationer, hvilket han forøvrigt stadig gør i perioder.

- Så jeg keder mig aldrig, fortæller Martin med et smil. Han er gift med Sidsel, som underviser i kvægdrift på Asmildkloster Landbrugsskole. Sammen har de tre børn og hele familien har slået rod på et nedlagt landbrug lidt udenfor Daugbjerg.