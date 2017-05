Klar til at tage en tørn mere for den lokale klub

Allerede midt i forårssæsonen er Sparkær IF og træner Poul Vistisen blevet enige om, at Vistisen også i 2018 er ved roret for de to seniorhold i klubben.Dermed fortsætter han i sin tredje trænerperiode i Sparkær IF, der startede fra efteråret 2015. Første gang var fra 2005-2007, hvor han førte førsteholdet fra serie 5 til serie 3. Dernæst fra 2010-2011, og her førte han holdet fra serie 4 til serie 3.

I den nuværende periode har han formået at rykke Sparkær et niveau for både første- og andethold. I efteråret var førsteholdet oppe i serie 2 og lærte meget af det, og lige nu prøver andetholdet kræfter med serie 4.

Men uanset, om der rykkes op eller ned, så har Poul Vistisen formået at skabe et fællesskab mellem de to hold og en træningskultur med mange spillere til træning. Og spillerne er da heller ikke i tvivl om, at han er den rette mand:

- Der er fuld opbakning til Poul blandt spillerne. Han er respekteret, og han er godt til at formidle sine budskaber og håndtere de mange unge spillere. Og så er han lydhør for nye forslag og har skabt en rigtig god stemning i klubben, fortæller de to erfarne spillere Bjarne Have og Daniel Brøns, der også er med Sparkær IFs seniorudvalg.

Poul Vistisen var også klar til at forlænge:

- Det var en nem beslutning, for jeg stortrives her, og oplever stor opbakning fra spillerne og klubben. Og samtidig har jeg gode holdledere og Jimmi Have som målmandstræner, og det gør, at jeg kan koncentrere mig om træningen og spillet i kampene.

- Endvidere er jeg glad for at have så mange spillere at arbejde med til de fleste træninger, og jeg kan se, at flere af de unge spillere rykker enormt meget og er kommet tæt på førsteholdet. Så det hele tegner lyst, lyder kommentaren fra Poul Vistisen, der har gode holdledere i Dennis Christensen, Johnny Holm og Jimmi Have.