Klar til at tage fat

Valgkampen har synlig gjort, at Ulrik Wilbek og Venstre vil have udvikling i hele kommunen. De som frygtede, at en håndboldtræner fra Viborg ikke ville se ud over købstadens bygrænse kan være beroliget nu.

Vi vil fortsat have udvikling i Viborg by, men vi vil have en større, bedre og mere koordineret indsats i resten af vores større og mindre byer. Når et par vil købe en byggegrund og etablere et hjem, så er det overvejet grundigt. Der er par som ser på Randers, Silkeborg, Horsens og Viborg, dem skal vi kunne tilbyde det de ønsker, så de vælger Viborg. Andre ser på byerne rundt om i Viborg Kommune, og dem skal vi ligeledes kunne tilbyde det de ønsker.

Den kommunale service med børnehaver, skoler, vejnet og fritidstilbud skal vi fastholde. Det er med i beslutningsgrundlaget, når tilflyttere eller nybyggere vælger hvor deres hjem skal være de næste mange år.

Vi har fået ridser i lakken, for vi har fået historien om at det udvikler sig forrygende på arbejdsmarkedet i Viborg. Det er trist læsning, at havde vi ikke fået statslige arbejdspladser til kommunen, så havde vi reelt haft et fald i antallet af arbejdspladser.

Det bliver en vigtig opgave for Wilbek at tage fat på, og bliver jeg valgt deltager jeg gerne i opgaven.