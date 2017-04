Klar udesejr til Stoholm

For anden kamp i træk hentede Stoholm IF-Fodbold en klar sejr i serie 3, og dermed har holdet fået en foreløbig perfekt åbning på forårssæsonen.

Søndag eftermiddag gik det ud over Sdr. Rind/Vinkel, og 5-0 til fjandboerne var et retvisende billede i forhold til spil og chancer.

Der skete ikke så meget i den første halvdel af 1. halvleg, men herefter tog SIF-Fodbold over i en sådan grad, at hjemmeholdets spillere halsede efter i den resterende del af dysten.

Cirka midtvejs fik Flemming Bennedsgaard tilkæmpet sig et straffespark, og i samme ombæring fik værternes målmand det gule kort, hvilket betød 10 minutters undertal til Sdr. Rind/Vinkel. Bennedsgaard var sikkerheden selv fra 11-meter pletten, og kort efter øgede Bo Pedersen til 2-0 til SIF. Før pausefløjtet kom også Kristian Svendsen på måltavlen, og det gav altså en sikker 3-0 pauseføring til fjandboerne.

I de sidste 45 minutter var SIF i kontrol, og det blev til yderligere to mål – først ved Eric Hansen og dernæst ved Mark Dalgaard Svendsen. Sidstnævntes mål kunne måske også tilskrives Emil Blingedal, men seriøse iagttagere ville vide, at det var Dalgaard Svendsens mål.

Efter de 90 minutters anstrengelser på et solbeskinnet Vinkel Stadion havde træner Niels R. Jensen følgende kommentarer. – Vi frygtede lidt opgøret mod et fysisk stærkt hold på en bane, der bestemt ikke indbød til poleret fodbold. Derfor skulle man tro, at det blev til deres fordel, men det gjorde det ikke, for vi spillede klogt i næsten alle 90 minutter, så det var rart, at oplægget og taktikken blev fulgt på en dag, hvor vi trods alt også manglede 3 meget markante spillere i forhold til vores første kamp mod Borup – nemlig Per ”Unge” Jensen, Martin Trankjær og Emil Rauff Hansen, konstaterede altså en meget tilfreds Niels R. Jensen.

Rutinerede Bo Pedersen spillede glimrende på midtbanen, og han blev også en fortjent fidusmodtager efter kampen. Generelt ydede alle absolut godkendt, men et par spillere som Christoffer Mikkelsen og Heine Kristensen stod også stærkt i billedet.

I løbet af Påsken skal Stoholm IF-Fodbold spille to kampe – først gælder det Skive IK på hjemmebane Skærtorsdag d. 13. april , mens det 2. Påskedag er et møde ved Nordre Skole mod Viborg Nørremarken, der står på menuen.