Klare mål frem for slingrekurs for vejnettet

Det er borgmesteren naturligvis i sin gode ret til. Men det kommer noget bag på mig, at skulle modtage kritik for at følge aktivt op på en vigtig mærkesag for Viborg.

Det får mig dog ikke til at give op på halvvejen. Jeg kæmper ufortøvet videre for Viborgs to vigtige vejmål: 1) Opgradering af Rute 26 mellem Viborg og Aarhus et projekt, der nu er VVM-undersøgt og grydeklart, og 2) Konkret planlægning og etapevis anlæggelse af en jysk parallelmotorvej, der kan aflaste Jyllands flaskehals ved Vejlefjordbroen og befordre ny vækst og udvikling længere mod vest, herunder i Viborg Kommune. De to vejmål passer heldigvis rigtig godt ind i planen for nødvendig udbygning af Danmarks overordnede vejnet.

Med hensyn til Hærvejsmotorvejen står vi lige nu i den gunstige situation, at projektet efter mange års indsats har landspolitisk medvind. De kommende måneder bliver helt afgørende, fordi vi i forligskredsen skal have fulgt konkret op på regeringsgrundlaget vedr. undersøgelse af en jysk parallelmotorvej. Her står Viborg langt fra alene. En lang række kommuner hele vejen fra grænsen til Nordjylland bakker varmt op om den jyske parallelmotorvej som led i en helhedsplan, der også omfatter udvidelser på E45. Det samme gør en meget stor del af det jyske erhvervsliv. Jeg glæder mig også over, at transportministeren klart har udtrykt på vegne af regeringen, at Hærvejsmotorvejen står stærkere end nogensinde, men at der naturligvis må manes til tålmodighed omkring store langsigtede projekter.

På denne baggrund vil jeg stilfærdigt opfordre til, at borgmesteren og andre bakker op om dem, der kæmper hårdt for bedre veje til vækst og til Viborg frem for at nedgøre og håne deres indsats. Nu gælder det om at få igangsat VVM af første etape mellem Give og Esbjergmotorvejen via Billund samtidig med, at linjeføringen forbi Viborg bliver konkret undersøgt og fastlagt som grundlag for efterfølgende etapevis anlæggelse af motorvejen frem mod 2030.

Jeg glæder mig over, at Venstre i Viborg Kommune og Venstres byrådsgruppen toner rent flag i Viborg vejsag frem for at slå ind på en slingrekurs, der gør Viborg til det svage led i kæden.

Hvor der er vilje, er der vej også til Viborg.