Klovneløb i Ørslevkloster til fordel for danske Hospitalsklovne

Klovneløbet er et familieløb, hvor alle kan være med. Det handler ikke om at være hurtigst; Det handler om at få en hyggelig og sjov dag, og samtidig støtte et godt formål.

I Ørslevkloster) er det Bente Eriksen og Aage Øster, der frivilligt arrangerer Klovneløbet på vegne af Danske Hospitalsklovne:

: Løbet skydes i gang ved Ørslev kloster, hvor der også vil være forskellige andre aktiviteter for store og små. Vi synes, det er en fantastisk måde at støtte et godt formål på, fortæller Bente og Aage, der håber på, at mange vil tilmelde sig Klovneløbet.

Klovneløbet i Ørslevkloster er ét af mere end 60 Klovneløb, der afholdes rundt omkring i hele landet i maj og juni måned. Alle Klovneløb er arrangeret af lokale frivillige.

Sidste år deltog over 12.000 løbere i Klovneløb landet over og der blev doneret mere end 1.000.000 kr. til Danske Hospitalsklovne. Danske Hospitalsklovne arbejder på afdelinger over hele landet, hvor børn er indlagt. Danske Hospitalsklovnes arbejde eksisterer kun i kraft af private donationer og donationer fra fonde.

Du kan finde og tilmelde dig et Klovneløb i dit nærområde her: www.klovneløb.dk