Knallerter stødte sammen ved Løgstrup

Heldigvis kom ingen af parterne alvorligt til skade, da der fredag aften klokken 22.30 skete et mindre færdelsuheld på Hjarbækvej ved Løgstrup.

Uheldet skete, da to unge, som kender hinanden i forvejen, kom kørende på Hjarbækvej, men ved et uheld tørnede sammen. De to knallertkørere er en 15-årig pige fra Møldrup og en jævnaldrende dreng fra Løgstrup.