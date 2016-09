Knallertkører med promille på 2,5

Torsdag omkring kl. 17.45 svingede en 27-årig mand på knallert ind foran DagliBrugsen i Sjørup.

Her vurderede vidner på stedet hurtigt, at manden var meget beruset og det i en sådan grad, at man kontaktede politiet.

De holdt derfor manden tilbage indtil politet nåede frem og kunne tage knallertkøreren, der er fra lokalområdet, med til Viborg, hvor han kunne afgive en blodprøve.

Her viste det sig da også, at manden var stangstiv. Den 27-årige havde nemlig en promille på 2,5.