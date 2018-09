Knud standser tog ved Sparkær

SPARKÆR Et Arrivatog på vej fra Viborg mod Struer måtte omkring middag fredag gøre holdt lidt øst for Sparkær, da et træ var væltet ud på skinnerne.

Det skriver Sparkaer.dk.

Det er stormen Knud, der dermed har efterladt sig de første spor i området.

Ifølge lokale snushaner kunne toget igen køre fra stedet kl. 13.50 mod Struer.