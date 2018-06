Knudby rykkede fra modstanderne i Lokaldysten

Knudby har til Lokaldysten 2018 dystet med 14 andre byer om at bevæge sig flest kilometer pr. indbygger i løbet af to timer - enten på cykel, løbe- eller gåben.

Kjeldbjerg og Vammen med i opløbet

På 2. pladsen kom Kjeldbjerg ind, og årets 3. plads gik til Vammen - to byer, der begge tidligere har motioneret sig til 1. præmien. Der blev uddelt checks til de tre bedste på henholdsvis 10.000 kr. til Knudby, 7.500 kr. til Kjeldbjerg og 5.000 kr. til Vammen.

Sammenlagt blev der i de 15 byer tilbagelagt 58.000 km, og lørdag den 23. juni uddelte formand for Landdistriktsudvalget, Mette Nielsen præmier til alle dystens deltagerbyer på Nytorvs scene. Nytorv var på samme tidspunkt ramme for Viborg Landsbysammenslutnings bidrag til Viborg Snapsting kaldet "Små Sensationer".

De øvrige deltagerbyer, der - som tak for indsatsen modtog en præmie på 1.000 kr. hver - var: Karup, Løvel, Rødkærsbro, Skals, Ravnstrup, Vejrumbro, Rødding, Hvam, Løgstrup og Ørum, Vammen, Ulbjerg og Mammen.

Så sejt af en lille by

Alle borgere i de 15 deltagerbyer har kunnet deltage i Lokaldysten, uanset alder og fysisk niveau, og rigtig mange børn, unge, voksne og ældre har givet den fuld gas.

Anja Hedemann fra Knudby var meget overrasket lige efter præmieoverrækkelsen:

- Jeg havde slet ikke forestillet mig, at vi skulle vinde, og vi deltager heller ikke for at vinde. Vi deltager fordi Lokaldysten giver et godt sammenhold og er med til at ryste folk sammen i byen. Vi har også en masse lokale sponsorer, som bakker op med t-shirt og mad. Og vi er klar til at deltage igen næste år.

Motion og hygge styrker sammenhold

Rigtig mange, der normalt ikke dyrker sport, har også i år kastet sig ud i Lokaldysten for at hjælpe deres byer til sejr. Dysten er også et socialt arrangement, og byerne sørger selv for at skaffe deltagere og at skabe hygge og aktiviteter i målområderne. Et arbejde, der styrker sammenholdet mellem de lokale foreninger og andre aktører i byerne.