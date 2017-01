Kokkehuer eller sure smiley til Madservice Viborg?

Madservice Viborg har anbefalet Viborg kommune, at der nedsættes et smagspanel, som skal teste den industrimad, som kommunen leverer til plejecentre og borgere i eget hjem. Som det er sket tidligere, kan politikerne i Ældre-og sundhedsudvalget ikke blive enige. Hvem og hvor mange af politikerne skal deltage i panelet?

Smagspanelet skal to gange årligt teste forskellige retter. Mon ikke Madservice Viborg gør sig ekstra umage med maden, når de ved, at panelet skal smage på maden? Spotter man en madanmelder på Danmarks ypperste mad restauranter, bliver øverste kok-ansvarlige kaldt på arbejde. Gad vide om Madservice Viborg ikke reagerer på samme måde? Skal panelet som tilbagemelding mon give kokkehuer, hjerter eller sure smiley?

I 2017 udløber kontrakten med Madservice Viborg, og det er valgår. Mette Nielsen har på et af de to årlige møder med formænd - og næstformænd i Bruger- pårørende-rådene efter en forespørgsel orienteret om, at det nuværende udvalg trygt vil overlade beslutningen om levering af maden til det nye byråd.

I august 2016 kunne vi læse i mødereferatet fra Ældre og sundhedsudvalget, at en stor del af maden på plejecentrene i Fjends bortset fra grøntsager og kartofler og ris leveres tilberedt.

Efterfølgende udtalte Mette Nielsen til Fjends Folkeblad, at hun er forundret over, at det kun er ca. hver anden dag, der laves mad mere eller mindre fra bunden. Hun troede, det havde været oftere, når nu muligheden er der. Derfor må vi helt til bunds i, om det fx skyldes, at personalet er presset på plejedelen, og se hvordan ordningen fungerer på de øvrige plejecentre.

På den baggrund blev der iværksat en tilsvarende opgørelse over levering af maden i maj og juni måned på de øvrige plejecentre i kommunen. Undersøgelsen skulle så gentages i oktober og november, hvor kommunen havde afsat lidt flere penge til maden via værdighedsmilliarden. Opgørelserne forelægges udvalget i januar 2017. Personligt tror jeg, det bliver en øjenåbner for politikerne i Ældre og Sundhedsudvalget.

Jeg afventer spændt resultatet af denne undersøgelse.

På plejecentrene i Fjends blev maden tidligere lavet fra bunden af lokale råvarer. Maden blev tilberedt i de små køkkener. Beboerne elskede aktiviteten og duften af den dejlige mad.

En politisk beslutning ændrede dette allervigtigste element i leve-bo miljøet.