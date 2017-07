Kom dog ind i kampen, hr. borgmester

100 mio. kr. varmer i kommunekassen, ja, men kun kortvarigt.

Derfor undres jeg over, at borgmesteren i fredagens Viborg Stifts Folkeblad glæder sig mere over de 100 mio. kr., som salget af HMN Naturgas giver end beklager sig over, at det bliver på bekostning af op til 150 arbejdspladser; dyrebare arbejdspladser, der er menneskeskæbner bag og ikke mindst skattekroner.

Jeg håber virkelig, at De Konservative vil være lidt mere overbevisende og sammen med os andre borgerlige partier kæmpe for at beholde så mange af arbejdspladserne som muligt i Viborg.

Der er trods alt mere vækst og udvikling i skattekroner end et engangsbeløb i kommunekassen.

For Venstre er det rent hjerteblod, at kommunen skal leve af erhvervsudvikling, flere arbejdspladser og så mange skatteydere, som muligt.