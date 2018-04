Kom helt tæt på kvindelandsholdet i Viborg

Pia Viller Arendt, projektleder ved Viborg Idrætsråd, får i forbindelse med Ukraine-kampen sin ilddåb som ansvarlig for Viborg Kommunes værtskab ved kvindelandsholdets hjemmekampe. Hun er glad for, at hun op til den første hjemmekamp i VM-kvalifikationen kan tilbyde nogle helt særlige oplevelser for kvindelandsholdets fans og fremhæver muligheden for at komme helt tæt på Harder, Nadim og Co.:

- Onsdag den 4. april kl. 16.30 har alle interesserede en helt unik mulighed for at opleve landsholdet træne på banerne ved Liseborg Centret, og bagefter giver spillerne autografer. Det synes jeg er en fantastisk mulighed - og en perfekt opvarmning til landskampen, fortæler hun

Sjov i fanzonen og på stadion

På selve kampdagen bliver der masser af aktiviteter for børn og voksne i fanzonen foran Energi Viborg Arena allerede fra kl. 16.00:

- Vi varmer op til landskampen med sjove aktiviteter. Man kan f.eks. få malet Dannebrog på kinderne, tjekke om man sparker frispark lige så godt som Pernille Harder eller drible rundt som Katrine Veje på Panna-banen.

Også inde på stadion er rammerne sat til ekstra store oplevelser. Nogle af oplevelserne er hemmelige til sidste øjeblik, men Pia Viller Arendt tør godt love, at der er meget at glæde sig til. Stemningen bliver høj og opbakningen til spillerne stor, siger Pia Viller Arendt og uddyber:

- Vi sætter gang i en fanbattle, hvor vores lokale foreninger konkurrerer om at skabe den bedste stemning på stadion, og i pausen er der en driblekonkurrence mellem U10-pigespillere fra Overlund GF og Team Viborg samt U10-drenge fra NUGF.

Stemningen på stadion sikres løbende gennem kampen af Viborg Street Band fra Kulturskolen Viborg, der stiller med et band på ca. 20 musikere.

Tæt på stjernerne efter slutfløjt

Oplevelsen på stadion slutter ikke, når kampen fløjtes af. Efter kampen sparker de danske landsholdsspillere nemlig bolde ud til publikum, og som altid kommer spillerne rundt til banderne på de forskellige tribuner og skriver autografer.

Mere information om VM-kvalifikationskampen og de mange aktiviteter op til kampen kan ses på viborg.dk/fodboldfest