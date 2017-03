Kom til åbent hus på hospitalets byggeplads

.Hvor ligger hospitalets nye hovedindgang? Hvordan indrettes den nye skadestue? Og hvad skal de mange nye kvadratmeter overhovedet bruges til?

Det er nogle af de spørgsmål, gæsterne kan få svar på, når Regionshospitalet Viborg lørdag den 11. marts byder indenfor på byggepladsen for det 24.000 kvadratmeter store akutcenter.

- Det er først gang, vi har mulighed for at lukke offentligheden helt ind i byggeriet, og vi håber, at rigtig mange vil tage imod invitationen. Det er jo patienternes og borgernes hospital, og vi vil meget gerne vise dem, hvad de kan se frem til, siger projektchef Jeppe Juul Hansen.

Markeret rute gennem tre etager

På dagen får de besøgende mulighed for at følge en markeret rute gennem tre af det nye akutcenters i alt ti fremtidige etager. Rundturen begynder på Plan 0, som på mange måder bliver det nye akutcenters maskinnrum.

Her indrettes teknikrum, depoter og ventilationsanlæg, så læger og sygeplejersker på etagerne ovenover kan behandle patienterne i velfungerende rammer med frisk luft, lys og strøm.

Herefter fortsætter ruten til Plan 1, hvor Akutafdelingen får til huse. Her kan dagens gæster kigge indenfor i de fremtidige undersøgelsesrum, få en fornemmelse af den nye skadestue og se den nye akutmodtagelse.

På Plan 2 går ruten omkring den nye hovedindgang, som får front mod vest og kommunens kommende Banevej, og herfra fortsætter gæsterne igen ned til Plan 1, gennem en del af ombygningen af det eksisterende hospital og ud i den nye ambulancehal.

- Vi har forsøgt at indrette en rute, som giver et godt indblik i forskellige dele af og funktioner i det nye akutcenter. Samtidig vil vi gerne vise forskellige faser i byggeprocessen – fra de helt rå rammer til mere polerede områder med ruminddeling og et næsten færdigt udtryk, fortæller René Skov Nielsen, der er projektleder på akutcentret og første del af ombygningen af det eksisterende hospital.

Byggefolk og sygeplejersker står klar

Samtidig vil en række af hospitalets medarbejdere og byggeriets folk stå klar til at besvare spørgsmål og fortælle yderligere om visionerne bag byggeriet, indholdet i det nye akutcenter, arbejdsmiljø og det praktiske byggeri.

- Vi glæder os over, at både byggeledelsen, byggefolk og klinisk personale fra Akutafdelingen vil være med til på dagen at fortælle om deres arbejde med det store byggeri og om den hverdag, som fremover vil fylde i det nye akutcenter, siger projektchef Jeppe Juul Hansen.

Han glæder sig til at tage imod lørdag den 11. marts og håber, at både unge, børnefamilier og seniorer vil benytte anledningen til at få et kig på fremtidens akuthospital i Viborg.