Kommentar til Den forsvundne bro

Ifølge artikel i Fjends Folkeblad 21. november udtaler borgmester Torsten Nielsen følgende:

Vi har hele tiden vidst, at Hans Jørn Olesen ejer det jordlod, men det er for så vidt underordnet, eftersom det er Christian Østergaard, der ejer jorden med stien lige bag Hans Jørn Olesens jord, og han er som bekendt ikke interesseret, fortæller Torsten Nielsen.

At kalde det en sti er ikke korrekt, der har i over 70 år været en vej - dog har Christian Østergaard sået græs i det sidste stykke af vejen ned mod åen, måske for at forhindre adgang?

Kan Østergaard forbyde adgang til en anden mands jord, og derved spærre en vej der har været der i over 70 år?

For mig at se svarer det til at den, der bor først på en vej kan forbyde adgang til alle andre, der bor længere inde ad vejen. Hvis det er rigtigt, så er der noget helt galt med loven.