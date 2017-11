Kommunalreformen anno 2017

Viborg Kommune er landets næststørste kommune arealmæssigt med det 9. højeste indbyggertal. Kan vi som kommunalpolitikere få nok indsigt, når vi skal tage stilling til så mange og så meget? Med politisk erfaring gennem 4 år må jeg indrømme, at det har været en kæmpe, men super spændende opgave. Vi får meget store og komplekse dagsordner med meget lidt forberedelsestid. Udvalgene får stor betydning, men det gør embedsfolkenes fremstilling også. Det er noget nær umuligt for den enkelte politikker på nogen måde at få undersøgt alle sager til bunds. Har vi så ikke en for stor kommune til, at sol og vind kan deles lige? Nej, mener vi i Dansk Folkeparti, men vi skal som byråd gøre det bedre for hele kommunen. Mange i vores store såvel som mindre byer og mange i vore landdistrikter føler sig ikke hørt. Trods borgermøder og vidtgående information på kommunens hjemmesider mangler der tillid til, at vi som byråd kan rumme alle. Vi, i Dansk Folkeparti, mener, at vi mangler et udvalg mere - nemlig et landdistrikt- eller omegnsudvalg. Et udvalg, der skal have fokus på fordelene ved at bosætte sig udenfor Viborg by, men også se på fordelingen. Ved at sammenligne på reel vis kan det måske vise sig, at det ikke ser så umuligt ud, men at fokus kan rette op på tilliden.

10 år er nu gået efter kommunalreformen. På mange måder har det været en økonomisk succes, men vi mangler den folkelige. Den får vores kommune kun, hvis vi politikere formår at se ud over vores eget lille område.

Vælges vi lokalt for kun at varetage eget lokalområde, bliver Viborg Kommune aldrig en succes. Derimod bør vi politikere vælges på vores visioner for hele kommunen og gerne mere end det. Sådan tænker vi i Dansk Folkeparti.