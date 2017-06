Kommunens strategiske energiplan i dødvande.

Torsdag 1. juni diskuterede klima- og Miljøudvalget energiplan for Viborg kommune. Samtidig ved vi, at klimaændringerne er et faktum og en reel trussel mod miljøet og klodens tilstand som sådan.

Hvad gør Viborg kommune? Træder vande. Klima- og miljøudvalget har i flere år arbejdet med at få en strategisk energiplan på plads, men den er nu sat på stand -by.

Varme- og energiforsyningen i kommunen bør omstilles så hurtigt som muligt. Placeringen af det nye datacenter i Foulum medfører at importen af elektricitet til kommunen øges fra 59% til 86%. Dertil kommer, at anvendelse af vedvarende energi er dobbelt så høj i den private sektor sammenlignet med kommunen selv. Kort sagt er der ingen ambitioner på området fra byrådsflertallet.

På seneste møde i Klima- og miljøudvalget blev planlægning af de resterende fire forslag til vindmølleprojekter aflyst. Projekter, der er helt nødvendige for at kunne forøge elproduktionen via vind, som det er aftalt i det brede energiforlig fra 2012.

Der er valg om et halvt år, og flertallet i byrådet tør åbenbart ikke stå ved deres tidligere positive holdning til vindkraft. Flertallet vil ikke igangsætte planlægning, siden Låstrup-møllerne blev stemt ned på byrådsmødet i januar. De resterende forslag til opstilling henvises til militære arealer, som i øvrigt tidligere er undersøgt uden positivt resultat.

Vi har et stort byrådsflertal, der er gået helt i stå på miljø- og klimaområdet og som ikke tager udfordringerne alvorligt.