Konfirmandgospel i Kobberup Kirke

KOBBERUP Det er en af landets mest erfarne gospelinstruktører, der svinger taktstokken, når Kobberup Kirke onsdag 10. oktober kan præsentere festgudstjeneste med et syngende, lokalt konfirmandgospelkor!

Rune Herholdt er leder af Jyllands største gospelkor, Aarhus Gospel Singers, uddannet rytmisk sanger ved Det Jyske Musikkonservatorium, forsanger i Rune Herholdt & The Gospelbrothers og manden bag Aarhus Gospel Fellowship.

Og så får han også lige tid til at rejse rundt og arrangere konfirmandgospel, hvilket tidligere har bragt ham forbi Kobberup Kirke.

Konfirmander kan faktisk synge

Konfirmandgospel skal ifølge Rune Herholdt ses som en del af konfirmandernes undervisning, hvor sang, musik, historie og evangelium går op i en højere enhed.

- Og konfirmander kan godt synge. De fleste elsker det faktisk! Af og til skal de godt nok lige guides ind i musikkens univers, men når først de er der, giver de slip og slår sig løs, lyder det fra Rune Herholdt.

​Konfirmanderne starter dagen med en to-tre timer lang gospelworkshop, hvor de lærer fire-fem sange, og fra klokken 16.30 afholdes der så en festgudstjeneste med det lokale konfirmandgospelkor.

Og man behøver ikke have en konfirmand i familien for at møde op og få en god oplevelse. Alle er velkomne.