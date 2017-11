Konservative er alligevel bag konstituering i Viborg Kommune

Fra Viborg Rådhus har man udsendt en pressemeddelelse, der fortæller, at fem partier nu står bag konstitueringen, der gør Ulrik Wilbek til borgmester og Per Møller Jensen til viceborgmester.

I nat var det ellers en rystet og skuffet Torsten Nielsen, der følte sig holdt udenfor forhandlingerne om konstituering.

Men onsdag fik man mulighed for at forhandle og dermed komme med i aftalen, som bliver præsenteret på et pressemøde torsdag på Viborg Rådhus.

Torsdag vil de fem partier blandt andet fortælle om

det politiske indhold i aftalen

den nye udvalgsstruktur

sammensætningen af udvalgene

Kun det ene medlem af Enhedslisten står udenfor konstitutionen, der altså nu omfatter 30 af de 31 medlemmer af byrådet.