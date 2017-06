Kræs for blues-elskere i Fly

Det sker som led i den kombinerede kulturuge og byfest. Her venter der publikum en koncert med tråde til de store bluesmestre, når Franck White & the Groovers går på scenen.

Sanger og mundharpespiller Franck White og guitarist Ronny Boysen står i spidsen for deres nyskabte band The Groovers, der af mange betegnes som kræs for alle blues-elskere.

Franck White har været førstemand på blues-scenen siden sit anmelderroste debutalbum Soulserching City Streets udkom i 2000. Også Ronny Boysen er en kapacitet på sit område. Han er en af de mest efterspurgte og respekterede europæiske guitarister indenfor genren.

Nu har de to danske blues-kapaciteter så slået sig sammen og skabt hvad de selv betegner som et drømmeband, der altså kan opleves i Fly på torsdag.

- Vi vil følge i vore heltes fodspor og gøre som John Lee Hooker, Little Walter, Freddy King, BB King og Buddy Guy gjorde - og tage generationens populære sange og skabe noget nyt med dem, siger musikerne forud for koncerten.