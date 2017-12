Kro-grund eksproprieres

STOHOLM Som led i byfornyelsen i Stoholm, så skal der laves om i krydset Odinvej-Nørregade.

Og for at få planen til at gå op, så bliver det nødvendigt at ekspropriere dele af den gamle kro-grund. Den nye vejføring betyder nemlig, at der skal laves en blød kurve til erstatning for T-krydset. Og kurven går hen over kro-grunden (billedet).

Kommunen har forsøgt at få en frivillig aftale på plads, men det er ikke lykkedes. Derfor skal politikerne i Viborg Kommunes tekniske udvalg på næste møde tage stilling til, om man vil ekspropriere - og det foreslår direktøren for Teknik og Miljø, at man gør.

Kommunen kan ekspropriere, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet.