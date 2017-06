Krolf og Sankt Hans-bål i Vridsted

Der er hvert år tradition for, at foreningen Vestfjends Aktivitetsklub i juni arrangerer en Fredagscaf med krolf, musik og hyggeligt samvær.

I år falder arrangementet sammen med Sankt Hans Aften, hvor Vridsted Borgerforeningen inviterer til bålfest. Derfor er man nu gået sammen om at lave et fælles arrangement.

- Krolf er blevet en stor og populær aktivitet i Vestfjends Aktivitetsklub. Fredagscafen åbner op for, at alle i løbet af eftermiddagen kan prøve spillet under kyndig vejledning af garvede krolfere. Man er også velkommen til bare at komme og kigge på, få en snak og måske en pølse fra den store grill, fortæller Hans Jørgen Nøgaard fra Aktivitetsklubben. Han håber, at også mange børn har lyst til at være med.

Bagefter er der mulighed for, at hele familien kan spise aftensmad til en fornuftig pris i det opstillede telt

På selve midsommeraften er der bål og båltale v/Hans Jørgen Nørgaard, fællessang, musikalsk underholdning og mulighed for at købe forskelligt at spise og drikke.

- Vi har bestilt godt vejr, og med en masse dejlige mennesker til at bakke op om arrangementet, har vi udsigt til en ny god oplevelse i Vridsted, lyder opfordringen fra de to foreninger.

Se også annoncen ii denne uges avis...