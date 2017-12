Krudt og kugler i Stoholm og Højslev

Traditionen tro kan du købe det meste til hele familien hos Hobby Huset i Stoholm og Højslev eller du kan kigge indenfor i teltet hos Lunten Fyrværkeri på Skalmstrupvej i Stoholm.

To fyrværkerishows

Onsdag den 27. lægger Hobby Huset ud med en demoaften i både Højslev og Stoholm.

Her kan du kan se fyrværkeriet live, før du træffer beslutning om, hvilke batterier og raketter der skal investeres i til årets store festaften.

Aftenen efter, torsdag den 28. december har firmaet Lunten Fyrværkeri for sjette år i træk et stort fyrværkerishow. Showet starter med fyrværkeri af nogle af de produkter, som Lunten selv forhandler. Umiddelt efter kan publikum nyde et stort festfyrværkerishow, så der bliver rigtig noget at kigge på.

Lunten åbner for salg den 27. december og ligesom de foregående år er det Jacob Thomsen fra Stoholm og Morten Petersen fra Viborg, der står bag fyrværkerifirmaet.