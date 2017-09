Kultur pÃ¥ skoleskemaet

De har skrevet artikler, hørt om The Beatles og haft besøg af folk, der har rejst til spændende egne i verden.

Mellemtrinnet på Løgstrup Skole har kulturtime hver fredag morgen. Kultur på skoleskemaet. Og da kultur som bekendt er rigtig mange ting, så er emnerne også mange.

I fredags havde man besøg af denne artikels skribent, der skulle fortælle om det at være journalist og hvad det kræver at skrive en artikel.

Men man er omkring rigtig mange emner.

Lærer på mellemtrinnet Zenia Christensen fortæller:

- Vi har simpelthen samlet hele mellemtrinnet til kulturtimen om fredagen. Og her forsøger vi at få mange dele af kulturen med ind over. De får en overordnet viden - almen viden, om kultur, fortæller hun.

Der har været politik på programmet og her var det især flygtninge-område, man kom ind på.

Så har man også snakket om 60erne og 70erne.

Man har været omkring sang-kultur og sang-historie. Her har man lært om de forskellige musik-genrer - blandt andet musicals, hvor eleverne har stiftet bekendtskab med blandt andre Andrew Lloyd Webber, der har skabt store musicals som Cats, Evita og Jesus Christ Superstar.

Nogle gange er eleverne aktive i kulturtimen og andre gange skal de sidde stille og lytte:

- Det er også noget af det, som vi jo træner i skolen - at man kan sidde stille og lytte. At lære dem at fordybe sig i tingene, fortæller Zenia Christensen.

På fredag skal eleverne skrive artikler. Tiden vil så vise, om Fjends Folkeblads journalist kunne fortælle dem noget brugtbart.