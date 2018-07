Kun få solgte byggegrunde i Fjends

Ganske vist har Viborg Kommune i løbet af første del af 2018 solgt 86 grunde mod 82 solgte grunde i hele 2017, men det er især indenfor Viborg byskiltet, at der er gang i salget.

Således er der i Viborg by indtil nu i år solgt 59 boliggrunde, mens der i hele 2017 blev solgt 64 grunde.

Derudover er der solgt 27 grunde i kommunens øvrige byer, mens der sidste år blev solgt 18 grunde. Men her er det især oplandsbyer som Tapdrup Rødding og Bjerringbro, der trækker med henholdsvis 6 i Tapdrup og 4 i hver af de to andre byer.

I Fjends-området samt i Løgstrup er der i 2018 foreløbig solgt 2 byggegrunde i Mønsted og 2 i Løgstrup, men til gengæld ingen i kommunens tredjestørste by, Stoholm.

Ifølge Viborg Kommunes hjemmeside er der ellers 9 kommunale byggegrunde til salg i Stoholm, 3 i Mønsted, 4 i Sjørup, 5 i Sparkær, 4 i Fly og

i henholdsvis Kjeldbjerg, Vridsted og Løgstrup er der i hver af de 3 byer en enkelt kommunal byggegrund at købe.

Det ændrer dog ikke på, at der overordnet er stadig flere, der vil bygge nyt i Viborg Kommune. Og det er noget, der glæder borgmester Ulrik Wilbek.

- Det er skønt at mærke den stærkt stigende interesse for at bo i Viborg Kommune. Vi gør meget for at kunne tilbyde grunde til enhver smag - og der er noget, der tyder på, at vi rammer rigtigt, siger Ulrik Wilbek.