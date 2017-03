Kunder skal være ambassadører for købmand

Over 100 mennesker deltog, da der i den forløbne uge blev indkaldt til borgermøde om den fortsatte udvikling af købmanden i Sparkær.

Købmanden i Sparkær åbnede den 1. oktober efter at have været lukket i fem år. Og for at være sikre på, at butikken kan forblive på stedet, så havde bestyrelsen for butikken indkaldt til et dialogmøde med borgerne.

Butikken drives som en anpartsselskab - og 145 lokale borgere har skudt penge i butikken.

Og selv om man holder budgettet, så skal man gerne op på at stige 15 til 20 procent i omsætning. Derfor ville bestyrelsen gerne høre borgernes mening om, hvordan man får omsætningen op og får lokale kunder til at handle i butikken som deres primære forretning i forhold til blot at bruge den som supplerings-butik.

Fremover skal de nuværende kunder være ambassadører for købmanden, så de kan fortælle naboer og venner om mulighederne for at handle lokalt. Det blev blandt andet en udløber af borgermødet.

Der bliver iværksat en varetur, så man mod et mindre udbringnings-gebyr kan få varerne bragt ud. Man påtænker også at lave arrangementer a la outlet, som tidligere har været afholdt i forsamlingshuset.

Friplejehjemmet Nordstjernen har fra flere Sparkær-borgere fået kritik for ikke at købe sine varer hos den lokale købmand, og det var også et punkt der kom op på mødet.

- Vi har fået et tilbud fra købmandsbutikken, men i forhold til pris, kvalitet og leverance har det ikke været noget, vi kunne bruge i forhold til det, vi har i dag, siger Ivan Høeg, formand for bestyrelsen for Nordstjernen til Viborg Stifts Folkeblad.

Det er fortsat muligt at købe anparter til selskabet bag butikken, og det kan man frem til udgangen af april.

Fra bestyrelsen blev der lagt vægt på, at folk igen skal vænne sig til at handle lokalt efter i fem år at have været uden dagligvarehandel. Og man håber, at langt de fleste borgere vil lægge handlen lokalt, så man kan bevare grundlaget for den lokale butik. Man kan således købe langt de fleste dagligvarer hos den lokale Min Købmand, som kæden hedder.

Bestyrelsen mener, at borgermødet gav en stor opbakning til butikken. Og man fortæller, at købmand Brian Mossalski Nielsen er blevet taget rigtig godt imod, - og han er faldet godt til i Sparkær, fortalte han selv på mødet.

Derfor ser man nu med fortrøstning frem til endnu mere handel i den lokale købmandsbutik i Sparkær.