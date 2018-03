- Kunderne er altid det vigtigste for os

- Så længe kunderne giver os den store opbakning, som de giver os nu - så bliver jeg ved.

Sådan lyder det fra Lars Højrup Johansen, der driver Tøjeksperten Højrup i Stoholm. Han har ejet butikken siden 1984, hvor han tog over fra sin far og i øvrigt udvidede forretningen.

Lars startede med at arbejde i butikken i 1981 - og har siden været glad som butiksejer i Stoholm:

- Stoholm er min by, mit liv. som han siger.

God service

Og selv om meget har ændret sig siden starten i 1980erne, så er en ting stadig den samme:

- De trofaste kunder er hele grundlaget for at drive min forretning. Og den måde, vi kan overleve på, er ved at give den gode service, som kunderne ikke forventer at kunne få. At vi vil gå den ekstra meter for at give folk en god indkøbs-oplevelse.

Han glæder sig over, at han nu har klædt flere generationer på:

- Der kommer tit nogle og fortæller, at de kom her som børn med deres forældre. Og nu kommer de så selv og handler her. De kan endda huske, at gyngehesten er den samme, siger Lars Højrup med et grin.

God handelsby

Han synes, at Stoholm i mange år har været en god handelsby:

- Vi gør meget ud af handlen i Stoholm. Handelsstands-foreningen laver mange gode arrangementer såsom messer og den slags. Det skaber liv i byen. Før var der måske flere butikker, end man kunne forvente af en by af Stoholms størrelse.

- Men der har altid været et godt klima omkring det at handle lokalt i Stoholm og omegn. Selv om vi altid har haft konkurrencen fra Skive og Viborg - og nu også fra internet-handel, så har vi formået at holde gang i en del butikker her. Og det er vigtigt. Der er også et grundlag for butikker her, for indbygger-tallet stiger jo og nye børnefamilier kommer til.

Lars Højrup nyder stadig at vejlede og hjælpe kunderne. At give dem en god service og lytte til deres behov. Han forsøger aldrig at presse mere køb igennem, end kunden er parat til. Hans fineste opgave er at være på bølgelængde med kunden.

Også dametøj

For halvandet år siden blev hans forretning delt i to - og Butik Bente - med Bente Antonsen Jensen bag disken - flyttede ind i den del af butikken, der vender ud mod Nørregade:

- Og det har været godt for os begge. Dels kan vi samarbejde omkring markedsføring, præsentere sammen på messer og passe hinandens butikker. Dels kan vi tilbyde både herretøj og dametøj under samme tag. Og det benytter mange sig af, siger Lars Højrup Johansen, der ikke har nogle aktuelle planer om at gå på pension. Han har stadig helbred og masser af lyst til at drive forretning i Stoholm. Og håber kunderne stadig vil sætte pris på den service, som man tilbyder i Stoholm.

Når den tid kommer, så håber han, at andre har lyst til at overtage butikken og drive den videre.

For der er bare lidt sjovere i Stoholm, når der er et godt handelsliv.