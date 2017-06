Kunsten er flyttet ind i Fly

" Fly me to the moon" eller " I believe I can Fly" står der på nogle af de 13 malerier, der i løbet af denne uge er blevet skabt under Kulturugen i Fly.

Her er kunsten i bogstavelig forstand flyttet ind l Fly og ikke omvendt, da tre kunstnere fra henholdsvis Japan, Tyskland og Danmark hele ugen er indkvarteret hos private borgere i landsbyen. Hen over ugen har kunstnerne skabt tre forskellige former for kunst sammen med de lokale beboere.

Den tyske kunstner Manuela Fersen har været inspireret af ordet Fly, der bruges i en helt andet betydning på engelsk. Især i mange sangtitler.

Mange af Fly-borgerne har lavet malerier, som Manuela Fersen så forsyner med hver sit Fly-citat sammen med en lydkulisse, hvor folk fra Fly enkeltvis har indtalt sætningen Fly with me.

En af dem, der har malet et maleri og indtalt sætningen er Hans Henrik Juhl. Han er begejstret for projektet, hvor kunsten kommer ud i landsbyerne.

- Det er sjovt at få muligheden for at lave et billede med instruktion fra en kunstner og fedt med den opbakning, som Fly giver til en kulturuge her i byen, siger Hans Henrik, der stortrives i Fly, som han flyttede til sidste efterår fra Østjylland.

- Fly er helt sig sin egen lille landsby, der ved, at kultur ikke kommer af sig selv, med mindre man selv gør noget for det, mener Hans Henrik.

Skulptur ved busstoppested

Ved indgangen til sportspladsen, tæt ved byens busstoppested, har den japanske kunstner Tkashi Nakamura skabt en skulpturinstallation i rødt træ, hvor en lokal jernplov med en lang lokal historie bag sig, indgår som en del af installationen.

- Det er imponerende at følge, hvordan værkerne bliver til og en god ide at flytte kulturen ud i de mindre, lokale byer, sagde John Mikkelsen, medarrangør af Kulturugen samt husvært for den japanske kunstner..

Fra Danmark kommer kunstneren Esben Klemann, hvis værk i beton bliver en del af det nye bybillede i Fly, hvor det får plads hos virksomheden Lahema.

- Som kunstner får jeg en masse ud af at mødes med en anden type mennesker end dem jeg omgås med i hverdagen. Det er en fornøjelse. Omvendt tænker jeg også, at Fly-borgerne, ved at følge vores arbejde, måske ser på kunstnere med andre og mere afslappede øjne, end de gjorde før, siger Esben Klemann.

Bag projektet i Fly står Viborg Kunsthal og som en del af det europæiske kulturhovedstadsåret.

Ugen igennem har mere end 100 af byens borgere hver aften deltaget i fællesspisning i et telt på sportspladsen. Her slutter de mange dages aktiviteter af med byfest hen over weekenden, hvor der lørdag blandt andet er afsløring af byens tre nye kunstværker.