Kunstnere laver kunst i Fly med de lokale

Kunsten og kulturen stiger i Fly i næste uge. Her skaber tre kunstnere fra ind- og udland frem til fredag tre forskellige kunstværker til Fly og det sker sammen med byens borgere og folk fra nabobyerne.

Det er Viborg Kunsthal og Europæisk Kulturhovedstad 2017, der har inviteret Fly med i projektet Kunsthallen og landsbyerne. Fly har sagt ja tak til tilbudet og kombinerer kunstprojektet med en kulturuge og med dette års byfest, der samtidig udvides med fire dage.

De tre kunstnere, der indkvarteres privat i Fly, skal sammen med borgerne skabe hver sit kunstværk ud fra en dna-profil - en kortlægning om man vil- af Fly, foretaget af borgerne selv.

Der arbejdes på kunstværkerne i teltet på sportspladsen fra mandag den 12. til fredag den 16. juni, hvorefter de færdige værker afsløres ved en fernisering i teltet lørdag formiddag. Alle med lyst til at være med til at hjælpe kunstnerne er velkomne til at dukke op og være med.

- Også Flys nabobyer er velkomne til at deltage i skabelsen af kunstværkerne, understreger Rasmus Johanse fra FLy og koordinator på kulturugen.

Meningen med projektet Kunsthallen og Fly er at hive kunsten ud af de vante rammer og ud, hvor folk bor. Derfor skal en gruppe af nationale og inernationale kunstnere ud i i alt ni forskellige landsbyer i Midtjylland - og altså blandt andet også Fly.

Kunstværkerne fra Fly vil bagefter blive udstillet i Viborg Kunsthals trappegalleri i Viborg i perioden 26. juni - 9. juli. Her kan man også se en udstilling om selve processen.

Kulturuge og byfest

Ugen igenem er der også mange andre kulturelle oplevelser på programmet. På Flyfabrikken i Fly er der fra tirsdag til torsdag en udstiling med såkaldt Outsiderkunst fra GAIA Musem, der er et museum med kunst skabt af mennesker, der befinder sig på kanten af social normalitet og uden for den etablerede kunstverden. Tirsdag aften er der bankospil på sportspladsen og aftenen efter fortæller Minna Schiøtte fra Viborg Fortællekreds samme sted om Peter Plys og hans venner. Minna Schiøtte sammenligner typerne i bøgerne med de typer, vi hver især er eller indeholder.

Torsdag aften er der blues-koncert med Frank White på Sportspladsen, før man fredag og lørdag afholder den mere traditionelle del af byfesten med blandt andet tovtrækning, fodboldgolf, traktortræk, børnedyrskue, fællesspisning og meget mere.