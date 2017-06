Kurve- og maleriudstiling ved Mønsted Kalkgruber

Det er igen i år Charlotte Ramsing, Kurvemageriet, Sønder Felding og Bodil Mikkelsen, Viborg, der gæster Mønsted Kalkgruber og udstiller deres skønne pilekurve og farverige malerier.

De har tidligere udstillet i Kalkværket, men denne gang har de taget 6 andre kreative kvinder med sig. De 8 kvinder vil denne lørdag flette med pil, male farverige malerier, samt filte skønne ting af uld.

Kik forbi og se de mange udstillede værker. Følg kvindernes arbejde og få en snak om de forskellige håndarbejder.

Der betales normal entre til udstillingen.

Dagen efter den 18. juni er der De Vilde Blomsters Dag i kalkoverdrevet ved Mønsted Kalkgruber.

Her kan blomsterinteresserede komme med på tur rundt i naturen ved Mønsted Kalkgruber. Helt naturligt vokser der i bakkerne mange kalkelskende planter som f.eks vild hør, pastinak og også danske orkidéer får man at se. Hvis man skruer tiden blot 50 år tilbage var hele området et fuldstændigt hvidt klondyke landskab, og siden har naturen flyttet ind og skabt et særdeles varieret naturbillede.

Turen er blot knap et par kilometer lang og undervejs bliver der fortalt om blomsterne, og hvad de har været anvendt til.