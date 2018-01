Kvit tobakken før den kvitter dig

13.600 danskere dør af rygning hvert år. Hvis det var antallet af dræbte i biltrafikken eller flytrafikken, ville der blive grebet hårdt og konsekvent ind. Men med rygning synes det at være stort set lige meget.

Flere unge starter nu igen desværre med at ryge, og det er stærkt bekymrende. Hver dag året rundt tænder 40 børn og unge deres livs første smøg. Hver 10. folkeskoleelev kan se frem til at dø af tobaksrelateret sygdom. Det er 2 i hver klasse. 90 % af alle rygere begynder inden, de er fyldt 15 år.

Vi og forældrene bør gøre alt, hvad vi kan for at forhindre unge i at tage den første cigaret. Og derfor er det også helt nødvendigt, at detailhandelen overholder deres pligt til at tjekke de unges alder, når de vil købe tobak. Det er forbudt at sælge tobak til unge under 18. Loven skal holdes, men det bliver den ikke, og det er butikkerne, der bærer ansvaret herfor.

Regeringen skrinlagde planen for en røgfri skoletid for folkeskole og ungdomsuddannelser, da VLAK-regeringen blev dannet. Det er uambitiøst og en klar svækkelse af muligheden for at nå i mål med røgfrie årgange.

Nu laver regeringen frivillige aftaler og partnerskaber med detailhandelen, som ingen reelt er bundet af. Og det, tror jeg ikke på, løser problemet. Ja, det er næsten at gå baglæns.

Da Socialdemokratiet sad i regering fjernede vi ti-styks pakningerne, og vi satte prisen lidt op. Det hjalp, men vi må erkende, at det langt fra var nok til at sikre en varig ændring i de unges rygevaner.

Vi er derfor parate til at gå endnu længere. Socialdemokratiet ønsker, at tilgængeligheden skal ned, synligheden skal ned, kontrollen skal øges, og der skal være skrappere sanktioner.

Lad os få tobakken gemt ned under låg ved kassen. Lad os fjerne alle farver og reklamer fra pakkerne altså gøre dem helt neutrale. Lad os skærpe kontrollen af unges køb i butikker, og lad os overveje om en certificering af tobakssalg kan være et håndfast greb om detailhandlen, fordi man vil kunne miste sin certificering og dermed ikke længere få lov til at sælge disse varer.

Rygning er det mest presserende sundhedsproblem, vi har i Danmark i 2018. Lad os forene os om en seriøs og målrettet indsats, som for alvor kan få de unge til at lade være med at ryge.