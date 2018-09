Lær at hækle - unge mødre gør det

STOHOLM Tre formiddage af tre timer, så har du lært at hækle. I hvert fald til husbehov.

Nina Guldhammer fra SI-KI Garn og Helse i Stoholm tilbyder i september en god håndfuld interesserede at lære kunsten at hækle.

Det kommer til at foregå i hendes forretning i Nørregade og kræver ingen forudsætninger.

Men hækling, var det ikke noget, vores bedstemødre gjorde?

- Jeg er også bedste, siger Nina Guldhammer.

- Men der er faktisk igen blevet rigtig mange, der hækler.

Nina Guldhammer ser generelt en tendens til, at gammeldags håndarbejde og syslerier er på vej frem.

- Det hænger sikkert sammen med for meget stress i hverdagen. Men for eksempel unge mødre kan godt lide at hækle. Det er simpelthen blevet in igen, siger Nina Guldhammer.

På kurset kommer man til at lære både om masker, garn og de mange opskrifter, der findes på forskellige hækle-produkter, lige fra mormors grydelapper til fuldvoksne sovedyr.

Nina Guldhammer har plads til 6-8 stykker på sit kursus.