Lærkegårdens gårdbutik lukker og slukker

Beslutningen er allerede ført ud i livet, eftersom der ikke bliver salg af hverken jordbær, kartofler eller andre grøntsager fra gården i den kommende sæson.

- Det er en beslutning, der har været længe undervejs, men vi er helt afklarede med den. Jordbærrene blev pløjet op sidste efterår. Tunnellerne og næsten alle maskiner er solgt, fortæller Ina Nielsen, der sammen med sin mand, Bent, har drevet gårdbutikken og de tilhørende 10,5 hektar jord.

- Tiderne har ændret sig. Vore børn er flyttet hjemmefra, så nu vil vi godt prøve noget andet. Omskiftelige vejrforhold har også været en udfordring

for udbyttet på markerne. Det er omkostningskrævende at dyrke jordbær på markerne og samtidig mærker vi, at kunderne handler på en anden måde i dag end de gjorde for år tilbage. fortæller Ina. Hun glæder sig dog over, at det er parret selv og ingen andre, der har besluttet at lukke gårdbutikken.

Parret har ingen umiddelbare planer om at flytte fra stedet.. Jorden er blevet tilsået med korn, og så er der for første gang i mange år udsigt til en sommer, der ikke står på en ugentlig arbejdstid på 100 timer.

- Det glæder vi os til at prøve. Der har været mange somre uden fridage overhovedet og og uden mulighed for at deltage i familiefester og andre ting. Men det er prisen for at drive gårdbutik og det har været dejligt at kunne være hjemme, mens børnene var små, fortæller Ina. Hun arbejder i øjeblikket som salgsassistent i Sjørup Brugs, indtil hun til september starter som studerende på lærerseminariet.

Bent Nielsen fortsætter til gengæld som selvstændig. Han har med 30 års erfaring som tømrer etableret sig som tømrermester med Tømrerfirmaet Lærkegården.