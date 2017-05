Løbefest for hele familien

Ikke mindre end 2700 deltagere løb med på denne niende udgave af motionsløbet og denne gang havde mange af dem taget familien med.

Udstyret med tæpper og madkurv tog ægtefæller, kærester, børn og bedsteforældre plads i det grønne, hvorfra de kunne heppe på løberne og nyde stemingen og det gode vejr.

- Ofte tager løberne afsted alene ved de store løb, men her oplever vi, at man har familien med og gør en tur ud af det. Mange af dem stod klar til at modtage løberne, når de kom i mål, og det er også noget, der er et særkende for Kalkmineløbet. Ved de store løb er deltagerne tit afskærmet fra publikum med et hegn, når man krydser målstregen, fortæller Rasmus Jønsson fra løbsudvalget.

Dagen forløb uden de store uheld.

- Der var nogle faldskader, men ingen alvorlige af slagsen. Der blev også drukket rigtig meget vand denne gang på grund af varmen, men bortset fra lidt mangel på parkeringspladser ved Daugbjerg, som vi skal have forbedret til næste år, så forløb alt fint, fortæller Rasmus.

Næste års Kalkmineløb finder sted på Kr. Himmelfartsdag, den 10. maj 2018 og bliver et jubilæumsløb, da det dermed bliver den tiende i rækken.

