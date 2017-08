Lad mig indledningsvist takke regeringen for, at den kom til besindelse. Tak for at tanken om topskattelettelser er droppet

Mon ikke befolkningen, som mange undersøgelser viser, hellere vil have styrket velfærden fremfor skattelettelser især til dem, der betaler topskat?

Forslaget om en lettelse af topskatten er især undfanget i Liberal Alliances og De Konservatives baghave og vel også med i Venstres aftenbøn?

Men afvisningen af forslaget fra Socialdemokratiets og DFs side betyder, at regeringen med Anders Samuelsen i spidsen er kravlet slukøret ned fra trætoppen.

Dermed må vi konstatere, at Regeringsgrundlaget hen ad vejen er en lille, uforpligtende fristil om fromme, borgerlige ønsker og lur mig, om ikke rigtig meget af indholdet ikke vil blive indfriet.

Det blandede borgerlige kor var skinger og havde travlt med at råbe løftebrud efter den tidligere regering, når den som mindretalsregering ikke var i stand til at skaffe flertal for sine forslag.

Det borgerlige kor er til gengæld påfaldende tavs omkring løftebruddet i forhold til topskatteyderne.

Men som socialdemokratisk topskatteyder vælger jeg at glæde mig over, at fornuften sejrede og opfordrer til, at pengene i stedet reserveres til større statslige bevillinger til kommunerne, så vi kan fastholde og gerne forbedre vilkårene for børn, skoler, handicappede og ældre.

Hvem ved: måske Dansk Folkeparti kunne tænkes at lægge stemmer til en sådan prioritering?