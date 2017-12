Løgstrup brugs giver 50.000 kr. til børn og ældre

Der var masser af smil og taknemmelighed i Dagli Brugsen i Løgstrup mandag eftermiddag. Her kom bestyrelsen for den lokale pensionist-forening og Løgstrup Idrætsforening nemlig på besøg for at få overrakt et par store checks.

Bestyrelsen og uddeleren for den lokale Dagli Brugs stod klar med det synlige bevis for donationen og forklarede også lidt om baggrunden:

- Brugsen her i Løgstrup fejrede 120 års jubilæum i maj. Og i den forbindelse, så vil vi gerne give noget tilbage til lokal-samfundet. Og så besluttede vi os for at give 30.000 kroner til børne- og unge-idræt samt 20.000 kroner til pensionisterne, fortæller uddeler Jonas Jensen på vegne af brugsens bestyrelse.

