Løgstrup har fået nyt buslæskur

Et samarbejde har gjort det muligt at opsætte et buslæskur i Løgstrup.

I forbindelse med anlæggelsen af et torv ved Sognegården blev det gamle buslæskur fjernet. Siden har mange borgere efterlyst et nyt, og det er nu en realitet.

Det er nemlig lykkedes at opsætte et buslæskur på Østergade, hvor ejeren Peter Hartvig Grøn har stillet et areal til rådighed. Finansieringen har Boligselskabet Sct. Jørgen ved Hans Erik Lund og Viborg Kommune stået for.

- Vi skylder de tre samarbejdspartnere en stor tak for vores nye buslæskur, så passagerer nu kan stå i ly for regn og blæst, siger Gudrun Bjerregaard, der har været tovholder på projektet.