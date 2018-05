Løgstrup skole skal have ny leder

Det sker efter at skolens leder siden efteråret 2011, Mikael Lytken, fratræder for at begynde i et job som leder af Rosendalskolen i Hobro.

Mikael Lytken har tidligere arbejdet som lærer på Rosendalskolen og bor i Hobro. Han får derved tættere til sit arbejde.

I stillingsopslaget beskriver kommunens skoleforvaltning Løgstrup skole som en skole, der ligger i et aktivt lokalsamfund tæt ved Hjarbæk Fjord. Skolen har 58 ansatte og 500 elever og skolen betegnes som en VI-skole hvor fællesskab og mangfoldighed, energi og humor er vigtige faktorer.

Den nye skoleleder skal tiltræde den 1. august.