Løsning på plads for Stoholm Apotek

- Jeg synes, det er en god løsning, der er fundet, og jeg er både glad på personalets og på egne vegne. Nu er det slut med usikkerheden, fortæller Stoholm-apoteker Jørgen Nørretranders.

Lægemiddelstyrelsen har påbudt Svane Apoteket i Skive at overtage apoteket i Stoholm. Det sker efter, at det ikke har været muligt at finde en køber til apoteket, som var sat til salg, fordi apoteker Jørgen Nørretranders stopper for at gå pension.

Overtagelsen var i første omgang berammet til den 1. maj men på grund af den korte tid til overtagelsen har Jørgen Nørretranders og Skive-apoteker Peter Krger Bak aftalt, at skæringsdagen først bliver den 1. september.

- Nu bliver der mere ro på til at de rent formelle ting omkring overdragelsen kan komme på plads, og jeg ser i det hele taget positivt på udfaldet, siger Jørgen Nørretranders, der har drevet apotek i Stoholm i godt og vel 24 år.

Apoteker Peter Krger Bak driver udover Svane Apoteket i Skive også Nørregades Apotek og Egeris Apotek i Skive.

Han fortæller til Skive Folkeblad, at han glæder sig til at overtage filialen og at der ikke er planer om at lave det helt store om.

Vareudbuddet vil stort set være det samme og der vil fortsat være levering til de mindre, lokale købmænd.

En daglig leder kommer i hverdagen til at stå i spidsen for personalet i Stoholm.

Når Jørgen Nørretranders går på pension er det planen at blive boende i Stoholm. Han glæder sig over, at der også bliver et apotek i byen, når han stopper.

- Desværre har vi jo fornylig oplevet at den sidste bank er forsvundet fra Stoholm og at GoOn tanken er lukket. Så det er dejligt at vi beholder Apoteket, og det er helt sikkert også godt for Stoholm, slutter apotekeren.