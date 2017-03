Lads os tænde fredspiben i Sparkær

Lad os stikke piben ind, eller endnu bedre tænde fredspiben i Sparkær!

Vores by har ikke råd til et dem og os i forhold til hvem der handler hos Min Købmand.

Evt indkøbsaftaler bør forblive mellem købmanden og den enkelte person, forening eller institution.

Det kommer ikke vi andre ved, og mudderkastning har endnu aldrig fået nogen til at makke ret.

Har man forventninger, der ikke bli`r indfriet, giver det skuffelse, sådan er det, men at blande manglende lokal handel sammen med, om man fortsat vil være en del af Nordstjernens Venner er for mig at se det samme, som at blande æbler og pærer og hævde, det er samme frugt.

Med Fredelige hilsner