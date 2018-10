Landbetjente for en dag

Det er for tidligt at skrive, at de nye landbetjente er kommet til Stoholm, men tirsdag formiddag smagte det lidt af fugl.

Midt- og Vestjyllands Politi har med en specialdesignet Fiat Ducato varevogn taget et nyt redskab i brug for at øge synligheden rundt om i politikredsen.

Og Louise Giandrup Lund og Peter Heshe Toft Nielsen, der begge er politiassistenter ved Midt- og Vestjyllands Politi i Viborg, var tirsdag for første gang rullet ud i den mobile politistation og havde slået lejr i Stoholm på parkeringspladsen ved Spar-købmanden.

Her holdt de mellem klokken 09 og 13, hvor en infoskærm bød velkommen til borgerne, hvoraf en del søgte ind i vognen i ly af blæst og regn.

Inden de igen pakkede sammen for at rulle hjemad, havde politiassistenterne haft besøg af omkring 50 mennesker, var den umiddelbare vurdering.

- Mange har været forbi for at stille helt lavpraktiske spørgsmål om for eksempel kørekort og lignende, men der har også været nogle herinde for at sige, at de synes, det er rart, at vi er her. Og så har der været børn, der bare synes, det er sjovt at møde en betjent, griner Louise Giandrup Lund, mens en gruppe halvstore skolebørn igen kommer vinkende forbi og råber hej.

De to politiassistenter, der til daglig arbejder som forebyggende medarbejdere i SSP i tæt samarbejde med skole og kommune, kender godt nogle af børnene fra tidligere.

Ikke fordi børnene har været på kant med loven, men Louise Giandrup Lund og Peter Heshe Toft Nielsen var også i Stoholm for et par uger siden, hvor de underviste 7. og 8. klasseselever og deres forældre i sund adfærd på nettet og sociale medier med oplysningsprogrammet "På nettet på egen hånd".

I det hele taget har det været en god første dag med den mobile politistation, synes de to politiassistenter.

- Vi er her for at skabe tryghed og nærhed og for at være mere synlige i nærområdet, og det er der blevet taget godt imod her i dag, siger Louise Giandrup Lund, mens Peter Heshe Toft Nielsen hæver støttebenene på den mobile politistation.

Der er endnu ingen fast rulleplan for, hvor de skal parkere den næste gang, men de skal i nærmeste fremtid rundt og hilse på i både Bjerringbro, Rødkærsbro, Møldrup, Karup og flere andre mindre byer i omegnen.

Planen er, at ordningen med den mobile politistation skal blive permanent med tiden.