Landdistriktsudvalg vil gerne komme på besøg

Viborg Kommunes nye landdistriktsudvalg vil gerne møde borgerne, når der holdes møder i udvalget. Derfor har udvalget sat sig som mål at holde så mange møder som muligt uden for rådhuset og i stedet møde borgerne, der hvor de bor. Politikerne opfordrer derfor interesserede borgere til at booke Landdistriktsudvalgets medlemmer til at komme på besøg, og udvalgets formand Mette Nielsen siger:

- Der er ingen tvivl om, at vi i Landdistriktsudvalget glæder os til at komme ud til de mindre byer og lokalområder. Det vil give os nogle fantastiske muligheder for input og dialog fra de lokale eksperter til vores videre arbejde. Der er heller ingen tvivl om, at vi i mange sammenhænge vil få syn for sagen, og det er i vores arbejde langt mere brugbart end de beslutninger, vi ville kunne træffe på en dagsorden på rådhuset i Viborg.

Borgere, der booker Landdistriktsudvalget til at komme på besøg i deres område, vil få mulighed for at hjælpe udvalget med dets arbejde, få mere at vide om udvalgets arbejde og stille spørgsmål.

Udvalget er da også allerede begyndt at få invitationer, og et af de næste tre møder er aftalt til at finde sted i Vridsted.

Borgere i lokalområder, som også gerne vil invitere udvalget, kan kontakte udvalgets medlemmer eller chef for landdistriktsudvikling, Hanne Nissen Toksvig.