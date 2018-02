Landdistriktudvalget bevilger årlige 100.000 kroner til Landsbysammenslutning

Tirsdag aften var kommunens nye landdistriktsudvalg for første gang rykket ud fra rådhuset for at holde møde i en af kommunens landsbyer. Første værtsby i rækken af flere var Vammen.

Udvalget har en erklæret målsætning om at rykke væk fra rådhuset og ud i landsbyerne for at møde borgerne. Selve udvalgsmøderne er lukkede for offentligheden, men i Vammen havde udvalget inviteret til en times borgermøde forud for selve udvalgsmødet, og den invitation blev godt modtaget af borgerne.

På selve udvalgsmødet besluttede landdistriktudvalget at bevilge Viborg Landsbysammenslutning 100.000 kr. i tilskud for 2018. Derudover blev man enige om at Landsbysammenslutningen i denne byrådsperiode kan forvente et årligt tilskud på 100.000 kroner og opfordrer samtidig Landsbysammenslutningen til at finde en eller anden form for egen finansiering.

Den beslutning er formand for Landdistriktsudvalget Mette Nielsen (S) glad for.

-Jeg er rigtig glad for, at der i Landdistriktsudvalget var fuld enighed om både tilskuddet her i år 2018, men også at vi var helt enig om, at vi gerne vil signalere ro på økonomien til Viborg Landsbysammenslutning, som uden tvivl gør et stort og slidsomt arbejde for Viborg Kommunes Landdistrikter. Der er ingen tvivl om, at vi gennem et godt samarbejde kan få megen gavn af hinanden til fordel for Viborg Kommunes landdistrikter, siger Mette Nielsen.

Udvalget bleve også enige om, at Viborg Kommune tilmelder sig Landdistrikternes Fællesråd. Dermed frafalder den udgiftsdel Viborg Landsbysammenslutning.

- Landdistrikternes Fællesråd har som mission at være praksis ekspert i at samle, dele og kommunikere viden og erfaring, der kan gavne Danmarks Landdistrikter. Derfor er det helt klart, det eneste rigtige, at Viborg Kommune nu bliver medlem. Vi skal huske på, at på trods af den store by Viborg, så kommer 2/3 dele af Viborg Kommunes borgere fra oplandet/landdistrikterne, siger Mette Nielsen.

Landdistriktsudvalget holder sit næste møde i marts og denne gang bliver det i Vridsted.