Landdistriktudvalget kommer til Vridsted

Viborg Kommunes nye landdistriktsudvalg kommer tirsdag aften den 20. marts til Vridsted.

Udvalget har en erklæret målsætning om at rykke væk fra rådhuset og ud i landsbyerne for at møde borgerne. Selve udvalgsmøderne er lukkede for offentligheden, men i Vridsted inviterer udvalget til en times dialog med borgerne forud for selve udvalgsmødet.

Det sker i tidsrummet klokken 19.00 - 20.00, hvor alle er velkomne til en snak med politikerne om, hvordan man mener at ens eget lokalområdet kan blive et endnu bedre sted at bo.