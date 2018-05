Lastbil med flere tons asfalt væltede ved Hagebro

Torsdag aften kort før klokken 19.00 væltede en lastbil med flere tons varm asfalt på hovedvej 16 i nærheden af Hagebro.

Uheldet skete, da chaufføren kom for langt ud i rabatten med hjulene, så lastbilen gik på tværs og endte med at vælte om på siden.

Heldigvis kom ingen til skade ved ulykken, men de store mængder asfalt betød, at man måtte i gang med et større oprydningsarbejde. Der blev etableret omkørsel og hjemmeværnet tilkaldt for at styre trafikken.

Kort før midnat var lastbilen rejst, vejen ryddet og trafikken kunne igen passere frit.