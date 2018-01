Lastbil påkørte bro ved Kjeldbjerg

Onsdag kort efter klokken 17.00 skete der et færdselsuheld på Iglsøvej ved Kjeldbjerg.

Her kom en en lastbil kørende med 30-45 km/t, da den påkørte broen, som fører under Vestre Skivevej. Det viste sig, at lastbilen havde været for høj til at passere under.

Af sikkerhedshensyn blev området på Vestre Skivevej kortvarigt spærret, indtil man havde undersøgt, at broen ikke havde taget skade og dermed stadig var sikker at køre hen over.

Undersøgelserne var færdige omkring klokken 19.30, hvorefter bilerne igen frit kunne passere.