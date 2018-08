Legeplads i Daugbjerg er blevet fornyet

DAUGBJERG Hen over sommeren har frivillige i Daugbjerg arbejdet på en opdatering af den tidligere legeplads ved byens stadion.

Pladsen har længe trængt til en fornyelse, og det fik Daugbjerg Borgerforening til at søge Viborg Kommunes pulje til mindre byfornyelser om en økonomisk håndsrækning.

Det førte til en bevilling på 50.000 kroner, som nu er resulteret i en opgradering af pladsen med henholdsvis vippedyr, madpakkehus, edderkoppespind, rutsjebane, gynger og bord/bænke sæt.

Forleden kunne man så melde færdigt arbejde, og det er noget, der glæder byens borgere og bestyrelsen for borgerforeningen.

- Den nye legeplads har længe været med i planerne og været en del af målet i vores borgerplan. Vi startede allerede for 10 år siden med at anlægge petanquebane, anlægge fliser og sandkasse med faldunderlag og stolper hele vejen rundt, siger formanden for Borgerforeningen, Ninna Lildal.

Hun fortæller, at foreningen har fået flere opfordringer til en videreudvikling af den eksisterende borgerplan, og at det måske er noget af det, som man sammen med borgerne i Daugbjerg vil tage fat på inden så længe.

Lørdag 1. september er der indvielse af legepladsen.