Lige ved og næsten for JP Racing i DM finale

Jan Petersen, JP Racing fra Stoholm deltog forleden i sidste afdeling af den danske mesterskabsserie i Rally 2017, der blev gennemført i Kjellerup.

JP Racing stillede til start i en VW Polo Super 2000 4WD og teamet havde, på trods af mistede løb midt på året grundet et uheld stadig chancen for at kører en bronzemedalje hjem ved DM, men så skulle alt også flaske sig for teamet.

Det gjorde det faktisk også indtil næstsidste prøve, hvor holdet måtte udgå på grund af en ødelagt køler og derfor endte på den utaknemlige fjerdeplads.

Ikke en afslutning, som JP Racing havde set frem til efter at have kæmpet hele året.

- Men det er både det irriterende og facinerende ved motorsport. To finish first you first have to finish, lyder det i en pressemeddelelse fra teamet.